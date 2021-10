MC Solaar divorcé et à nouveau en couple : "Il y a deux brosses à dents dans la salle de bain"

Claude M'Barali, le vrai nom de MC Solaar, refait parler de lui. Ses premiers albums - Qui sème le vent récolte le tempo sorti en 1991, Prose combat en 1994 et Paradisiaque en 1997 - sont enfin réédités et accèdent aux plateformes. Synonyme de la fin des années d'affrontements judiciaires avec son label Polydor, qui avaient débuté en 2017 avec un long procès.

Heureux d'être de retour sur le devant de la scène, MC Solaar revient sur ses longues années d'absence auprès de Libération ce 11 octobre 2021. Durant cette période loin des feux des projecteurs, l'emblématique rappeur de 52 ans a songé à tout arrêter. "A quoi bon enregistrer, ignorant quand, comment et par qui seraient exploitées les chansons ?", s'est-il logiquement demandé. "La démotivation s'est installée et j'en étais même à me poser la question de retourner à la fac", confie-t-il.

Ces années sans musique - jusqu'en 2017 date de son dernier album Géopoétique - ont permis à MC Solaar de se concentrer sur sa vie privée. Comme le rappelle Libération, l'artiste a été marié à Chloé Bensemoun, appartenant à la famille Partouche, grands propriétaires de casinos en France et à l'international. Tous deux s'étaient unis le 7 décembre 2003 à Chantilly, sous le patronage de l'ancien député-maire de la ville, Eric Woerth. "Ce fut un mariage très spécial que je ne suis pas près d'oublier", confiait alors l'élu au Parisien. Le couple a divorcé en 2012 mais leur histoire d'amour restera à jamais marquée par la naissance de deux enfants, un fils et une fille, Roman et Bonnie, qui sont aujourd'hui des adolescents.

Libération a eu la curiosité de demander à MC Solaar où en est sa vie amoureuse, couple ou pas couple ? "Il y a deux brosses à dents dans la salle de bain", répond simplement l'artiste, sans entrer plus dans les détails. Parce que MC Solaar eu l'habitude, pas le passé, de voir sa vie privée largement étalée, lorsqu'il était en couple avec Ophélie Winter. Et il n'y a pas si longtemps, la chanteuse et actrice de 47 ans a refait quelques révélations sur le sujet, à l'occasion de la sortie de son autobiographie Résilience. Elle avait notamment partagé un souvenir amer.

Le portrait de MC Solaar est à retrouver dans l'édition du 11 octobre 2021 de Libération.