Ophélie Winter et son couple avec MC Solaar : elle partage un souvenir amer...

Ophélie Winter se confie, enfin. La chanteuse de 47 ans publie Résilience (chez Harper Collins), un livre dans lequel elle revient sur sa carrière, sa vie personnelle ou les rumeurs, notamment celle la disant SDF. En tournée promo, l'interprète de Dieu m'a donné la foi complète ses confidences. C'est le cas dans sa dernière interview accordée au journal Le Parisien.

Questionnée sur ses relations amoureuses, évoquées plus ou moins clairement dans son ouvrage, Ophélie Winter a notamment parlé de MC Solaar, avec qui elle avait vécu une histoire de coeur de 1995 à 2000. Avec le rappeur, elle a connu des hauts et des bas, le couple ayant un temps habité sous le même toit dans une maison de banlieue parisienne. Dans Le Parisien, alors qu'elle évoquait son côté femme d'intérieur insoupçonné et revenait sur le fait qu'elle aimait cuisiner pour son ex le chanteur américain Prince, elle a apporté une précision en partageant un souvenir un peu amer. "Pour Claude [Claude M'Barali, le vrai nom de MC Solaar, NDLR] surtout. Je lui cuisinais des plats que je jetais à la poubelle, car il ne rentrait jamais ou complètement...", a-t-elle lâché sans finir sa phrase. On devine que l'interprète de Sache et Shame On U n'a pas gardé que des bons souvenirs de cette vie à deux avec le rappeur...

Ophélie Winter, qui dit ne pas "être une méchante" et a donc relaté de manière assez brève ses histoires de coeur dans son livre, admet cependant avoir connu des relations chaotiques. "Maintenant je préfère ne même plus en avoir. J'ai un petit vivier d'ex. Ça me va très bien. Je ne veux plus qu'on me prenne le chou. Je suis vraiment normale, un peu bargeotte, mais sympathique, assez basique", ajoute-t-elle. Toutefois, la chanteuse a récemment retrouvé l'amour. Elle a rencontré son nouveau "chéri" sur l'île de La Réunion, où elle a passé plusieurs mois. Mais elle se garde bien de dévoiler son identité...