Medium : Que deviennent Ariel et Bridgette, les "filles" de Patricia Arquette ?

Difficile de mener une vie de famille épanouie tout en mettant ses dons extralucides au service de la justice. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Allison DuBois, incarnée par la géniale Patricia Arquette, pendant les sept saisons – 130 épisodes ! – de la série Medium. Elle qui voyait et entendait les morts bien malgré elle avait décidé d'aider les forces de police de la ville de Phoenix, en Arizona, malgré les réticences des officiers les plus terre à terre. Et une fois revenue à la maison, restait à gérer les devoirs, les problèmes scolaires de ses filles et les tensions conjugales qui régnaient de temps en temps entre elle et son mari Joe – qui a osé flirter avec des collègues... en sachant que Madame avait le pouvoir de tout découvrir.

Il n'y a pas de quotidien idéal, et Allison DuBois l'a bien compris. Pour l'y aider, à l'affiche de la série, trois jeunes actrices jouaient ses filles. Sofia Vladimirovna Vassilieva était Ariel et Maria Lark interprétait Bridgette. Marie, petite dernière du clan, arrivée sur le tard, a quant à elle pris vie grâce aux interventions de deux soeurs jumelles – comme cela arrive souvent dans les séries américaines – Miranda et Madison Carabello. Mais dans toute cette petite bande, une seule graine de talent a décidé de fleurir au sein du paysage médiatique.



Petite préférée du clan DuBois, Bridgette – la fille cadette d'Allison – n'a obtenu qu'un rôle à la suite de son passage dans la série Medium, dans un programme labélisé Disney intitulé Kirby Buckets. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Elle se décrit elle-même, sur les réseaux sociaux, comme une "ancienne actrice". Après avoir partagé les aventures de Patricia Arquette, les jumelles Carabello ont elles-aussi tenté de transformer l'essai en intégrant de manière éphémère le cast de Pretty Little Liar. Mais ces deux épisodes sont les derniers de leur parcours.