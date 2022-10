Meghan Markle et Harry : Fast food, cookie géant... les coulisses de leur vie de "banlieusards" d'Hollywood dévoilés

Tout le monde le sait, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de s'installer aux Etats-Unis pour notamment s'affranchir des traditions adoptées par la famille royale britannique. Et cela s'applique également dans un domaine auquel on ne pense pas tout de suite : la nourriture. En effet, le couple s'est rapidement familiarisé avec les habitudes alimentaires du pays, notamment les fast-food. Au point que la famille y a ses habitudes. "Il y a un In-N-Out (chaîne de fast-food très réputé aux États-Unis, ndlr) à mi-chemin entre l'autoroute de Los Angeles et notre quartier", a raconté la Duchesse de Sussex dans une interview accordée au magazine Variety.

"C'est très amusant de se rendre au drive-in et de les surprendre. Ils connaissent notre commande par coeur", a-t-elle ajouté, précisant en amont que, contrairement aux idées reçues, ils n'habitent pas à Los Angeles même mais à bien "deux heure de la ville". "Nous sommes des banlieusards. Récemment, nous avons conduit vers Los Angeles pour une journée de successions de rendez-vous, équipés d'un cookie de la taille de la tête de mon fils. Les préférés de mon mari sont ceux de In-N-Out", a-t-elle détaillé, de quoi révéler une nouvelle habitude alimentaire de la famille.

Un passif avec les Fast-Food

Pour rappel, lorsque le couple avait annoncé son départ de la famille royale en 2020, la chaîne de Fast-Food Burger King leur proposait ironiquement une nouvelle couronne en papier et de faire leurs premiers pas dans le monde du travail avec eux. Après tant d'années à vivre comme des ducs, "il est tant de commencer à manger comme des rois", avait plaisanté l'entreprise.

À noter que la ville dans laquelle réside désormais le couple se nomme Montecito et abrite d'autres stars comme Oprah Winfrey, Natalie Portman ou encore Bob Rowe. Meghan Markle a notamment été aperçue dans les rues de cette ville le 21 octobre dernier, sa première apparition après avoir été taxée de menteuse après ses révélations sur son passé d'hôtesse. Elle était en train de profiter d'une après-midi sous le soleil californien et d'effectuer une virée shopping.