Meghan Markle en combinaison et sandales : chic et cool, elle apparaît enfin après la polémique

Une journée de tranquillité pour Meghan Markle ? C'est un fait plutôt rare. Il y a quelques jours encore, la duchesse de Sussex était taxée de menteuse, après ses révélations sur son passé d'hôtesse dans l'émission Deal or no deal. Alors qu'elle a révélé avoir été longtemps traitée comme une "bimbo", une ancienne collègue a catégoriquement démenti. Quelques jours après cette nouvelle polémique, qui ne sera naturellement pas la dernière, la femme du prince Harry s'offre un moment de tranquillité dans les rues de Montecito, dans un look très décontracté.

La maman d'Archie et Lilibet a été aperçue en train de profiter d'une journée shopping, vendredi 21 octobre. L'ancienne membre de la famille royale britannique portait un pull olive sur les épaules, posée sur une combinaison noire sans bretelles avec un bas dans un esprit sarouel, des plus décontractée. Aux pieds, des sandales plates, lunettes de soleil sur le nez et chapeau à larges bords. Une sortie à la cool donc pour Meghan Markle qui affichait un large sourire, faisant fi des nouvelles critiques à son égard. Elle tenait dans une main un sac, après un passage chez Wendy Foster, boutique pour femmes haut de gamme, spécialisée dans les vêtements de sport. Avec des prix variant entre 100 et 1 000 dollars. Une sortie durant laquelle elle a retrouvé une amie, et où elle était accompagnée d'un garde du corps.

Meghan Markle menteuse ? Ses propos durement démentis

Souriante, Meghan Markle entend bien montrer que les critiques ne l'atteignent pas, elle qui vit une vie radieuse en famille à Montecito. Il faut dire que ses détracteurs ne la ménagent pas. Dans le dernier épisode de son podcast Archetypes sorti mardi 18 octobre, la maman et militante de 41 ans a reconnu regretter le traitement qui lui a été infligé, à elle et toutes ses semblables, lorsqu'elle était hôtesse dans Deal or no Deal.