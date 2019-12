Meghan Markle : Un objet de son passé est en vente pour une petite fortune

Avant de se faire un nom en tant qu'actrice, Meghan Markle a joué les jolies filles dans Deal or No Deal, la version américaine de l'émission À prendre ou à laisser sur la chaîne NBC. En petite robe sexy et talons hauts, la future duchesse de Sussex a tenu ce rôle durant près d'un an, entre 2006 et 2007, soit dix ans avant sa rencontre avec le prince Harry. Aujourd'hui, la petite valise numéro 24 qui lui servait d'accessoire est mise aux enchères pour une sacré somme.

Que les fans intéressés se tiennent prêts, le portefeuille bien garni en main, pour le 17 décembre 2019 : la vente aux enchères Hollywood : A Collector's Ransom Auction propose dans son catalogue la fameuse valise "en bonne condition", à un prix de départ de 4000 dollars (soit environ 3500 euros). Une somme qui pourrait bien s'envoler quand on sait la popularité de la duchesse ! Après plusieurs années à enchaîner les petits jobs et contrats de mannequin, il a fallu attendre 2011 pour voir Meghan Markle décrocher son premier rôle important : celui de Rachel Zane dans la série à succès Suits. Un personnage qu'elle a incarné jusqu'en 2017, avant de mettre un terme à sa carrière d'actrice pour épouser le prince Harry et s'installer en Angleterre.