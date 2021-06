Meghan et Harry parents pour la 2e fois : le prince Charles réagit avec un message touchant

L'arrivée de Lilibet aidera-t-elle à réconcilier la famille royale, après le départ des Sussex de la monarchie et de longs mois de tensions ? La relation du prince Charles et son fils cadet a grandement pâti du Megxit, mais père et fils ont renoué le contact à l'occasion des obsèques du prince Philip, en avril dernier. Peut-être le prince de Galles a-t-il pu déjà rencontrer sa petite-fille à distance, par appel vidéo, comme l'a fait la reine Elizabeth ?