Meghan Markle : Cet affront au protocole passé inaperçu, juste après ses noces

Le 31 mars 2020, Meghan Markle va définitivement prendre ses distances avec la famille royale pour mener une vie qu'elle espère plus paisible outre-Atlantique, avec Harry et leur fils Archie (10 mois). L'ex-actrice est d'ailleurs déjà retournée vivre dans sa région natale de Californie après un premier stop de 5 mois au Canada. En plus de la pression médiatique, le protocole qui régit la vie de la famille royale aurait eu raison de la bonne volonté de la duchesse de Sussex et ce, depuis de longs mois.

Comme l'a raconté la journaliste royale Rebecca English, dans un article du Daily Mail publié le 27 mars, plusieurs signes annonciateurs ne laissaient que peu de place au doute quant à l'incompatibilité de l'Américaine indépendante avec la Couronne. L'experte rappelle notamment cet épisode survenu en juin 2018, soit un mois seulement après le fastueux mariage de Meghan Markle et Harry à Windsor. Déjà, et en signe de bonne volonté, la reine avait convié la nouvelle duchesse de Sussex à l'accompagner pour un déplacement à Chester. Angela Kelly, l'assistante d'Elizabeth II, avait alors prévenu que la monarque porterait un chapeau, autrement dit, "faites de même". Mais la jeune mariée avait préféré ignorer le protocole en refusant de porter un couvre-chef.

Dès le début de sa relation avec Harry en 2016, Meghan Markle aurait fait une terrible erreur de jugement en sous-estimant l'importance des règles qui régissent la monarchie outre-Manche : "Elle a grossièrement mal évalué à quel point le Royaume-Uni et les États-Unis sont différents culturellement, a commenté un proche de la duchesse au tabloïd. Vous ajoutez à ça le protocole... Pour être juste, elle n'avait pas vraiment d'amie pour lui dire, 'Si tu ne portes pas de chapeau quand tu es avec la reine, tu vas tout gâcher'. Elle n'a pas compris à quel point quelque chose d'aussi simple pouvait être si grave."

Je ne comprenais pas

Pourtant, de son propre aveu, la duchesse de Sussex aurait été mise en garde par plusieurs amis avant même de se fiancer avec Harry : "Quand j'ai connu celui qui est aujourd'hui mon mari, mes amis étaient vraiment heureux parce que j'étais moi-même tellement heureuse, avait-elle confié dans une interview à ITV News en octobre dernier. Mais mes amis britanniques m'ont dit : 'Je suis sûr qu'il est génial, mais tu ne devrais pas te marier avec lui parce que les tabloïds britanniques vont détruire ta vie'. Et moi, très naïvement– parce qu'en Amérique, cela n'existe pas– , je leur disais : 'Mais où tu veux en venir ? Ça n'a pas de sens ! Je ne suis pas dans les tabloïds.' Je ne comprenais pas."

Moins de deux ans après son mariage, Meghan Markle rentre finalement chez elle à Los Angeles, avec mari et enfant, déterminée à reprendre le contrôle de sa vie.