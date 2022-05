Meghan Markle fière de Harry : tendre bisou à son prince, façon Lady Diana !

Entre le prince Harry et le polo, c'est une affaire de famille. Le prince, à l'image de son frère William, s'est familiarisé avec la discipline au côté de son papa, le prince Charles. Ce dernier, fan de polo, le pratiquait également du temps de son mariage avec la princesse Diana. A l'époque, la maman de William et Harry venait elle aussi encourager son homme pendant les rencontres. Comme en ce mois de juin 1987 où Diana avait embrassé le prince Charles alors qu'elle était vêtue d'une robe à pois (voir le diaporama . Certains y ont vite vu un parallèle entre le baiser de Meghan à Harry et celui de Diana à Charles. On était en revanche plusieurs crans en dessous de Meghan Markle et du prince Harry en termes d'amour et de tendresse...

Là où Meghan Markle et le prince Harry ont illuminé d'amour la foule présente à l'événement en multipliant les gestes d'affection, Diana et Charles, eux, échangeaient des bisous du bout des lèvres et se tenaient à peine la main. A l'époque, personne ne se doute de ce qui se joue dans les coulisses du palais. L'histoire est tristement connue désormais. Le couple divorce officiellement en août 1996, après de longs mois de déchirement. Un an seulement avant la tragique disparition de la princesse...