Meghan Markle : Insultée par une auteure raciste, les internautes la défendent

Elle a ajouté, cette fois sur Instagram, "Joyeux anniversaire Archie. Va-t-en Meghan." Emilie Giffin conclut : "Enfant et livre adorables. Mais... 'Moi d'abord'. C'est le spectacle de Meghan. Pourquoi n'a-t-elle pas filmé et laissé Harry lire ? Et pourquoi n'a-t-elle pas pris un instant à la fin pour dire : 'Il a dit papa !' Parce que Harry deviendrait le centre d'attention, mon Dieu, non..." Ces écrits ont été largement condamnés sur les réseaux sociaux, avec des milliers d'internautes soupçonnant un mobile raciste derrière cette charge gratuite.

Face aux réactions, Emily Giffin a bloqué ses comptes Instagram et Twitter, désormais inaccessibles aux personnes non-abonnées. Elle s'est confondue en excuses : "Pour être claire, j'ai adoré qu'une femme métisse et américaine épouse un membre de la famille royale. J'ai célébré leur mariage en organisant une petite fête chez moi et en publiant de nombreuses photos. De plus, j'étais révoltée par les signes de racisme dont elle était victime. Ces derniers mois, mes opinions sur Harry ET Meghan ont changé. Mais je peux dire, du fond de mon coeur, que ma critique sur Meghan n'avait rien à voir avec la couleur de sa peau."

Pas convaincus, des internautes ont alerté la maison d'édition d'Emily Giffin.