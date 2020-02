Meghan Markle indignée : "Si quelqu'un devait se sentir insulté, c'est nous"

La duchesse de Sussex jugerait que la reine était "sous pression pour exiger le changement de nom" parce qu'Harry est "son préféré et que d'autres ne pourraient le supporter". Elle estimerait qu'ils sont "piégés" et "paieraient" leur désir d'indépendance. Cette interdiction d'utiliser le terme royal vient compromettre leur reconversion professionnelle puisqu'ils avaient déjà déposé la marque Sussex Royal dans de nombreux domaines, tels que l'événementiel et l'édition.

Continuer de "s'élever au-dessus des jalousies"

Avant même d'annoncer leur volonté de prendre leurs distances avec la monarchie, le 8 janvier dernier, le prince Harry et Meghan Markle faisaient déjà l'objet de vives critiques : sur leur désir d'intimité, sur leurs dépenses pour rénover le Frogmore Cottage de Windsor, leurs voyages en jet privé alors qu'ils sont des défenseurs de la cause environnementale...

S'ils espèrent justement mettre fin à ce harcèlement médiatique en quittant leurs fonctions officielles, le Megxit n'a fait qu'empirer leur réputation outre-Manche. Mais pas de quoi entraver la détermination de Meghan Markle : "Elle a dit qu'Harry et elle continueraient de s'élever au-dessus des jalousies et des mesquineries, de se concentrer sur le bien qu'ils font et d'être les meilleurs parents pour Archie [bientôt 10 mois, NDLR]. Elle continuera à défendre Harry parce que, contrairement aux autres, il est très intègre et loyal."

Avant la date officielle du Megxit, fixée au 31 mars prochain, le prince Harry et son épouse font effectuer une dernière série d'engagements au Royaume-Uni : après avoir fait une première apparition à Édimbourg mercredi, le petit frère du prince William retrouvera son épouse à Londres le 5 mars pour les Endeavour Fund Awards. Toujours selon la source du Daily Mail, celle-ci n'aurait aucune appréhension à l'idée de revenir en Angleterre. Le couple clôturera cette "tournée d'adieux" en participant à la messe annuelle du Commonwealth à Westminster le 9 mars, où il retrouvera le reste de la famille royale.