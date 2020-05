Meghan Markle au naturel : minishort et chignon négligé avec Archie

En toute décontraction, Meghan Markle a fêté le premier anniversaire de son fils Archie, ce 6 mai 2020. Depuis la mi-mars, l'ex-actrice, son mari Harry et leur petit garçon se sont installés à Los Angeles, où ils entament leur nouvelle vie post-Megxit en pleine période de crise sanitaire. Pour autant, la petite famille est apparue en pleine forme et complice lors d'une nouvelle vidéo dévoilée ce mercredi.

Le duc et la duchesse de Sussex ont mis à profit cette journée de fête en partageant ce clip vidéo sur le compte Instagram de l'organisation Save The Children, dans le cadre d'une campagne visant à récolter des dons pour les enfants et familles touchés par la crise du coronavirus. Comme l'ont fait d'autres célébrités avant eux, Harry et Meghan Markle se sont filmés en pleine séance lecture avec Archie, qui a bien grandi. Tandis que le prince était en charge de filmer, son épouse a quant à elle lu une courte histoire à leur petit garçon particulièrement remuant.