Meghan Markle : Sa garde-robe de duchesse a coûté une fortune à sept chiffres

Malgré tout, pour ses tout derniers engagements officiels à Londres avant le Megxit, la maman d'Archie a ravi ses fans en misant sur une série de tenues éclatantes... et fort coûteuses : plus de 1000 euros pour sa robe bleue Victoria Beckham lors des Endeavour Awards, plus de 1400 euros pour sa robe rouge Safiyaa lors du Mountbatten Festival of Music, plus de 2000 euros pour son dernier look vert signé Emilia Wickstead pour la messe annuelle du Commonwealth à Westminster... Les derniers coups d'éclat - et de carte bleue - avant de retrouver jean et baskets à Los Angeles !

À qui la facture a-t-elle été envoyée ?

Meghan Markle a-t-elle pioché dans sa fortune personnelle estimée à 4,6 millions d'euros (grâce à ses revenus d'actrice) pour financer ses tenues de duchesse ? Une autre interrogation concerne les prêts de marques et les éventuels vêtements envoyés gratuitement à la duchesse qui, en les portant, offre un coup de projecteur qui mène bien souvent à la rupture de stock. Sauf peut-être pour sa robe Dior, portée à Rabat en mars 2019, et estimée à plus de 100 000 euros...

Depuis son mariage avec le prince Harry, les dépenses de l'Américaine étaient couvertes par le prince Charles, qui versait une pension aux Sussex par l'intermédiaire du duché de Cornouailles, sa principale source de revenus. Mais nul ne sait si le prince de Galles continuera à les soutenir financièrement maintenant qu'ils ont quitté leurs fonctions royales pour entamer une reconversion professionnelle outre-Atlantique.