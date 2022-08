Meghan Markle traitée de diva par Mariah Carey : "Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant !"

Meghan Markle a signé un contrat très onéreux avec Spotify et une chose est sûre, la plateforme en a pour son argent ! La duchesse de Sussex vient de sortir le deuxième épisode de son podcast avec, comme invitée spéciale, Mariah Carey herself. C'était l'opportunité, pour elles, d'évoquer l'ambiguïté qui existe autour de l'utilisation du mot "diva"... mais aussi l'occasion en or de s'offrir une grosse frayeur.

C'est bien simple, l'épouse du prince Harry adore Mariah Carey. C'est pourquoi elle a commencé à frémir quand la chanteuse lui a retourné la question, lui assurant qu'elle était elle-même dotée d'un sacré caractère. "Toi aussi tu es une diva ! Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant, l'a-t-elle titillée, avant de la rassurer. Mais c'est le cas visuellement parlant, en terme de looks je veux dire." La voix de Meghan Markle tremblait à ce moment-là, c'est pourquoi elle a tenu à apporter quelques précisions lors du montage de son podcast Archetypes.

J'ai commencé à suer. Je me tortillais dans ma chaise

Ce ne serait pas la première fois, après tout, qu'elle est accusée d'adopter, parfois, un comportement autoritaire. "Tout se passait bien jusqu'à ce moment, quand elle m'a traitée de diva, raconte-t-elle. Vous ne pouviez pas me voir, évidemment, mais j'ai commencé à suer. Je me tortillais dans ma chaise en me disant : 'Attend, quoi ?'. Elle a bien dû sentir que j'étais nerveuse parce qu'elle s'est assurée que je comprenne, clairement, qu'elle parlait de la manière dont je m'habille, ma posture, mes vêtements..." Il faut dire que l'avis de Mariah Carey compte beaucoup pour Meghan Markle. Très jeune, la maman d'Archie et Lilibet avait été subjuguée par ses performances.

Mariah est tout simplement la première artiste métisse que Meghan Markle a vue sur le devant de la scène. Pour rappel, la chanteuse de 53 ans a un père d'origine afro-américaine et vénézuélienne et sa mère est irlandaise. "Comme j'ai la peau claire, je ne suis pas considérée comme un femme noire, a rappelé la souveraine. Mais je ne suis pas non plus considérée comme une femme blanche. C'est une sorte d'entre deux. Mais s'il y a bien un moment où tout le monde s'est intéressé à ma couleur de peau, c'est quand j'ai commencé à sortir avec mon époux. C'est à partir de là que j'ai compris ce que c'était, que d'être traitée comme une femme noire..."