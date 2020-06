Meghan Markle victime de racisme : une ancienne vidéo ressurgit

Cette vidéo a déjà huit ans, et malheureusement, elle colle encore à l'actualité. Avant même de rencontrer le prince Harry et de devenir duchesse de Sussex, Meghan Markle était une actrice engagée dans divers domaines tels que la lutte contre la pauvreté, la cause animale ou encore l'égalité des sexes. En 2012, alors qu'elle jouait dans la série à succès Suits, l'Américaine a également milité contre le racisme le temps d'une campagne avec l'organisation Erase the Hate.

"Je suis métisse. La plupart des gens n'arrivent pas à cerner mes origines, et une grande partie de ma vie, j'ai eu le sentiment d'être invisible. Donc, certaines des insultes que j'ai entendues, ou les blagues très offensantes, les surnoms, cela m'a touchée très fortement, avait-elle affirmé dans un clip vidéo. Vous savez, il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un traiter ma mère de 'négresse'. Donc pour moi, au-delà d'être personnellement affectée par le racisme, en voyant tout simplement à quoi ressemble notre pays aujourd'hui, et certainement le monde, j'espère que les choses s'amélioreront." Meghan Markle est née d'une mère afro-américaine, Doria Ragland, dont elle est très proche, et d'un père blanc, Thomas Markle, avec qui elle est en froid depuis son mariage royal de mai 2018.