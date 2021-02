Meghan Trainor maman : la chanteuse a donné naissance à son premier enfant

Meghan Trainor passera sans doute une plus belle année 2021 que celle écoulée. La chanteuse âgée de 27 ans et son mari Daryl Sabara, âgé de 28 ans, sont parents ! Une belle nouvelle annoncée par un message et une photo sur Instagram.

Sur son compte suivi par 11,7 millions d'abonnés, Meghan Trainor a posté une photo de son bébé le dimanche 14 février 2021. "Ce doux petit garçon devait pointer le bout de son nez aujourd'hui pour la Saint-Valentin mais nous l'avons finalement rencontré le 8 février ! Nous sommes si fous d'amour pour lui. Merci @darylsabara pour le meilleur cadeau de Valentin du monde ! Bienvenue dans ce monde Riley !", a écrit la star. Il s'agit du premier enfant du couple. La grossesse de la chanteuse avait été révélée en octobre dernier. L'époux de la star, l'acteur de Spy Kids Daryl Sabara a lui aussi partagé des photos sur son compte et a ajouté : "@meghan_trainor tu es ma Valentine pour toujours et je suis au-delà de la reconnaissance depuis que tu as mis au monde notre fils."