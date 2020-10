Meghan Trainor enceinte : la chanteuse attend son premier enfant

Meghan Trainor, 26 ans, avait épousé l'acteur de Spy Kids lors d'une cérémonie intime célébrée en décembre 2018. Ils s'étaient rencontrés deux années auparavant, par l'intermédiaire de Chloe Grace Moretz. "Si on pouvait le faire tout de suite, on attendrait déjà un enfant maintenant ! On est prêts pour ça. Je veux des enfants ! Je veux des bébés ! On est tous les deux vraiment impatients pour ça. On regarde constamment des vidéos de bébés sur YouTube et des cours pour s'en occuper. On s'y prépare chaque jour", confiait-elle déjà dans les pages de People il y a deux ans, au moment de son mariage.

Si Meghan Trainor, à qui l'on doit les tubes All About That Bass, No ou encore Marvin Gaye en duo avec Charlie Puth, attendait donc un bébé depuis des années, et qu'elle espère former "un village" d'enfants, elle n'a toujours pas dévoilé son ventre arrondi. Il faudra donc patienter encore un petit peu avant d'apercevoir ses formes de future maman...