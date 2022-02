Mel Gibson : Cette intervention chirurgicale subie en catimini à Paris

Contrairement à son premier séjour parisien au printemps dernier, le dernier voyage de Mel Gibson en France est passé (presque) inaperçu. Comme le rapporte le magazine Closer, dans son édition du 11 février 2022, la star américaine a récemment passé une semaine à Paris. L'acteur de 66 ans a posé ses valises dans une des suites du Plaza Athénée, avenue Montaigne, non pour jouer les touristes, mais pour s'occuper d'un problème de santé.

Le magazine affirme en effet que Mel Gibson a subi une intervention au sein de la clinique Victor Hugo, établissement du 16e arrondissement spécialisé en chirurgie de la main. La star des films Mad Max, L'Arme fatale et Braveheart s'est fait redresser deux doigts. Toujours selon Closer, l'acteur n'était pas seul puisqu'il était accompagné d'une "très jolie jeune femme française"... Seul ou à deux, Mel Gibson est depuis rentré aux Etats-Unis. Jeudi 10 février il a d'ailleurs profité d'une virée ensoleillée à Malibu avec sa fille Lucia (12 ans), née de sa précédente relation avec Oksana Grigorieva (voir diaporama).

Pour rappel, la star est à la tête d'une grande tribu recomposée de neuf enfants. Il y a d'abord Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo et Thomas, nés de son premier mariage avec Robyn Moore, qui s'est terminé en 2007. Puis Lucia, et enfin Lars (5 ans), qu'il partage avec la cavalière et scénariste Rosalind Ross. Sa relation amoureuse avec cette dernière pourrait donc s'être terminée discrètement, si l'on en croit les informations de Closer sur sa récente virée à Paris, avec une autre jeune femme.

En plus d'une vie de famille bien remplie, Mel Gibson enchaîne les tournages. Il est attendu dans pas moins de six films à venir, dont le thriller On The Line du Français Romuald Boulanger, dont plusieurs scènes ont été tournées à Paris au printemps 2021, avec Mel Gibson. En novembre dernier, l'acteur a également annoncé la préparation de L'Arme fatale 5, qu'il réalisera lui-même.