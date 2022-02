Diaporama Mel Gibson : Cette intervention chirurgicale subie en catimini à Paris

1 / 19 Mel Gibson : Cette intervention chirurgicale subie en catimini à Paris

2 / 19 Exclusif - Mel Gibson lors du tournage du film "On the Line" à La Défense. © Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 19 Exclusif - Mel Gibson et sa fille Lucia se promènent dans les rues de Malibu le 10 février 2022.

4 / 19 Images de la bande annonce du film "Last Looks" avec Mel Gibson et Charlie Hunnam. 2022

5 / 19 Images de la bande annonce du film "Last Looks" avec Mel Gibson et Charlie Hunnam. 2022

6 / 19 Exclusif - Mel Gibson fait le plein d'essence de la voiture de sa compagne à Malibu le 20 aout 2021.

7 / 19 Captures d'écran de la bande annonce du film "Dangerous" avec Mel Gibson.

8 / 19 Exclusif - Mel Gibson et Romuald Boulanger lors du tournage du film "On the Line" à La Défense le 21 juin 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

9 / 19 Exclusif - Mel Gibson lors du tournage du film "On the Line" à La Défense le 21 juin 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

10 / 19 Exclusif - Mel Gibson et Nadia Fares lors du tournage du film "On the Line" à La Défense le 21 juin 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

11 / 19 Exclusif - Mel Gibson lors du tournage du film "On the Line" à La Défense le 21 juin 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 19 Mel Gibson à la première de "Daddy's Home 2" au cinéma The Vue à Londres le 16 novembre 2017.

13 / 19 Exclusif - Mel Gibson, 65 ans, quitte le restaurant Toscana après un déjeuner avec un ami à Brentwood le 13 août 2021. Mel Gibson a le bras droit en écharpe.

14 / 19 Exclusif - Mel Gibson - Les célébrités assistent au combat UFC 264 opposant Conor McGregor à Dustin Poirier à Las Vegas, Nevada, Etats-Unis, le 10 juillet 2021.

15 / 19 Mel Gibson et Andrew Garfield lors du photocall du film "Tu ne tueras point" au 73ème festival du film de Venise, la Mostra le 4 septembre 2016.

16 / 19 Mel Gibson et sa compagne Rosalind Ross à la première de Cavalia Odysseo à Camarillo en Californie, le 11 novembre 2017

17 / 19 Mel Gibson et sa femme Rosalind Ross à la première de 'Daddy's Home 2' au théâtre Regency Village à Westwood, le 5 novembre 2017 © Chris Delmas/Bestimage

18 / 19 Mel Gibson et Jean Dujardin dans les tribunes lors de la finale hommes des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris le 13 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage