Melania Trump : Dans une robe hors de prix à la Maison Blanche

Toutes les apparitions de Melania Trump sont scrutées et celles du vendredi 20 septembre 2019 n'ont pas échappé à la règle. Notamment celle du soir, lors du grand dîner d'État qu'elle et son époux Donald Trump ont organisé à la Maison Blanche en l'honneur du Premier ministre australien Scott Morrison et sa femme Jenny.

À cette occasion, Melania Trump s'est présentée dans une longue robe vert d'eau aux manches transparentes signée J Mendal. La First Lady de 49 ans ne s'est rien refusé pour cette soirée diplomatique puisque la somptueuse toilette coûte 6000 dollars (un peu plus de 5000 euros). À noter toutefois, pour celles que ça intéresse, qu'elle est actuellement soldée à 1365 euros. Autre preuve que l'épouse de Donald Trump ne regarde pas à la dépense, pour elle comme pour ses invités, elle a gâté Jenny Morrison en lui offrant un somptueux bracelet jonc de la maison Tiffany en argent et or 18 carats.

Heureux de recevoir Scott Morrison à la Maison Blanche, Donald Trump n'a eu de cesse de faire des éloges sur son homologue, le qualifiant d'"homme de titane" lors de leur première réunion dans le bureau ovale. Une appellation ressortie lors du dîner d'État. "Vous savez, le titane est beaucoup plus dur que l'acier, a-t-il déclaré à la Maison Blanche sous les yeux de Scott Morrison et de leurs épouses respectives. C'est un homme de titane, croyez-moi, je dois m'occuper de ce type." "Vous pensez peut-être que c'est un gars sympa ? OK, c'est un homme vraiment puissant et un gars formidable", a-t-il ajouté.

Quelques jours avant ce dîner, Melania Trump avait déjà fait parler d'elle pour un autre look lors de la commémoration du triste anniversaire du 11 septembre. Sur la photo partagée sur Instagram par son époux, Melania Trump apparaissait de dos dans un manteau signé Hervé Pierre. Certains avaient cru voir une tour percutée par un avion dans le bas du manteau... La First Lady n'est donc jamais épargnée.