Melania Trump : Une statue de la First Lady brûlée

L'impopularité des Trump a traversé les frontières des États-Unis et l'océan Atlantique. L'épouse de Donald Trump, Melania Trump, en fait les frais. Une statue à son effigie, près de sa ville natale en Slovénie, a été brûlée.

L'incident s'est produit le samedi 4 juillet 2020. Une statue de Melania Trump, conçue par l'artiste slovène Maxi (de son vrai nom Ales Zupevc, né la même année et dans le même hôpital de Melania Trump) et installée à Sevnica (à un peu plus de 40 kilomètres de Novo Mesto, où l'ancien mannequin est né), a été brûlée. Brad Downey, qui avait commissionné la création de l'oeuvre, a publié sur Instagram une vidéo de son retrait. Le feu a endommagé la statue au niveau du visage et des pieds.

La police locale a contacté Brad Downey lui a demandé ce qu'elle devait faire de la statue qu'il avait créée en juillet 2019. L'artiste souhaite retrouver les vandales, mais il a annoncé qu'il ne les poursuivra pas en justice.