Madonna dérape et insulte Donald Trump, un "nazi sociopathe"

Souvent très virulente lorsqu'il s'agit de parler de Donald Trump, Madonna a frappé encore une fois en qualifiant le président des États-Unis de charmants noms d'oiseaux. En légende d'un nouveau discours effectué le 20 juin 2020, elle s'insurge contre les propos du mari de Melania Trump et écrit : "Si je comprends bien... (...) Faisons en sorte que toute personne qui brûle le drapeau aille en prison durant un an, mais ne mettons en place aucune loi ou réforme ou conséquence pour les officiers de police qui tirent et tuent des victimes noires sans raison ! Enfin, Trump est contrarié par la profanation de l'image de George Washington, alors que George Washington possédait des esclaves !" Choquée de constater que le président ne souhaite prendre aucune mesure pour éradiquer les discriminations et le racisme dans son pays, la star de 61 ans compare Donald Trump à un "nazi", ainsi qu'à un "sociopathe". Inquiète pour l'avenir de son pays, elle alerte ses fans et écrit : "Il est temps de se réveiller..."