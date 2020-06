Melania Trump : Gants en latex, bougies, auto-bronzant... ses manies dévoilées

Dire que la fonction ne la faisait pas rêver, c'est être encore en dessous de la réalité... Melania Trump, ex-mannequin slovène marié à l'homme d'affaires américain Donald Trump depuis 2005, ne s'attendait pas à devenir un jour First Lady. Mais les ambitions politiques de son mari et le système de vote alambiqué des États-Unis en ont décidé autrement. Depuis, elle assume la tâche. D'anciennes employées ont (un peu) levé le voile sur ses petits secrets...

Le 16 juin est paru le livre The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, signé par la journaliste Mary Jordan. Un ouvrage qui se concentre sur la First Lady de 50 ans et sur la manière dont elle évolue dans les coulisses de la Maison Blanche, à Washington. Un lieu qu'elle a tardé à rejoindre lors de la nomination de son mari Donald Trump comme 45e président des États-Unis - il a été élu le 8 novembre 2016 -, souhaitant d'abord rester à son domicile de New York. Quand elle n'est pas dans ses appartements de la White House, elle passe aussi du temps au Trump National Golf Club de Bedminister dans le New Jersey. D'ex-femmes de chambre de ce lieu, Sandra Diaz et Victorina Morales, ont pris la parole.

Les deux femmes ont ainsi révélé, entre autres lubies de Melania Trump, qu'il fallait toujours "laisser des traces parfaites d'aspirateur et qu'on ne devait pas toucher aux six bougies parfumées à la cannelle près de son ordinateur". Elles ne pouvaient pas commencer leur ménage sans avoir au préalable enfilé des gants en latex et des couvre-chaussures bleus en tissu... Tout comme son mari, la First Lady utilise régulièrement de l'autobronzant et les femmes de ménage devaient s'assurer que "toutes traces étaient enlevées des surfaces blanches de la salle de bains".

Si les exigences de la maman de Barron Trump peuvent faire sourire, les anciennes employées de l'établissement gardent de bons souvenirs de Melania Trump, car "malgré le fossé linguistique et ses exigences strictes", elle "les a toujours traitées avec plus de respect". De quoi redorer, un peu, son blason alors qu'elle avait un temps été présentée comme froide et insensible...