Mélanie Bernier enceinte de son deuxième enfant, elle dévoile le sexe du bébé

Dans l'espace commentaires, ses amies du cinéma, apparemment surprises par cette naissance à venir, ont félicité la maman. Charlotte Gabris, Victoria Monfort (elle aussi enceinte), la fille du célèbre journaliste Nelson Monfort, l'actrice et réalisatrice Reem Kherici, Alice Belaïdi, Alice David, Lilou Fogli et Louise Monot : toutes ont commenté la publication par des émojis coeur et de jolis compliments. "Beauté", "magnifique", "love love love", peut-on lire sous le cliché.

Si Mélanie Bernier a tenté de dissimuler sa grossesse jusqu'au dernier mois, certains de ses fans savaient qu'elle attendait un enfant. En août dernier, l'actrice a posté une photo d'elle en maillot de bain, à bord d'un bateau durant ses vacances à Ibiza. Ne montrant que son visage et son opulente poitrine, elle a reçu de nombreux messages indiquant qu'elle était enceinte. "Magnifique ! Ça rayonne la femme enceinte non !?", "Il y en a qui montrent leur bidon pour annoncer les bonnes nouvelles. Et d'autres... Félicitations en tous cas", ont remarqué des internautes. Ils ont eu l'oeil !