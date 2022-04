Mélanie Da Cruz brise le silence après son divorce avec Anthony Martial : son fils Swan évoqué

Mélanie Da Cruz n'a pas le coeur à rire en ce moment. Le 30 mars dernier, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 9, en 2015) a annoncé son divorce avec Anthony Martial. Absente des réseaux sociaux depuis, elle a fait un retour remarqué mardi 5 avril 2022.

Mélanie Da Cruz s'est en effet saisie de son compte Snapchat afin de donner des nouvelles, voyant que sa communauté était inquiète. "Coucou tout le monde. Je fais une petite vidéo pour vous donner signe de vie parce que je reçois beaucoup de messages. Vous savez, je préfère prendre un peu de recul sur les réseaux même si je ne vous cache pas que parfois je regarde Instagram parce qu'il y a beaucoup de choses très drôles. Et je me concentre sur le positif. (...) Mais si je vous les partage comme je le fais d'habitude, les gens vont se dire que je me fous de leur gueule. Et en même temps, je pense qu'il est quand même un peu temps de revenir sur les réseaux pour parler de la pluie et du beau temps.(...) Je n'ai pas envie de faire des Snap en disant 'ce matin je n'ai pas envie de me lever.' Ce n'est pas mon truc", a tout d'abord confié la jeune femme de 30 ans.

Mélanie Da Cruz a ensuite expliqué qu'elle préférait rester "tranquille dans [son] coin" en attendant d'aller mieux. Mais la maman de Swan (4 ans) a tenu à rassurer les personnes qui la suivent pour leur soutien, en particulier ceux qui lui ont envoyé des blagues ces derniers jours. "Swan va très bien. Il va à l'école, tout se passe comme sur des roulettes. Merci pour lui", a conclu la mère de famille.

C'est en postant une photo en noir et blanc d'elle en robe de mariée qu'elle avait annoncé la triste nouvelle. "Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir... Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée... mais pour le bonheur et l'avenir de chacun je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respect et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemée d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui' je pensais pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffit. Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas. Néanmoins notre priorité est et restera le bien être de Swan", avait-elle écrit en légende. Mélanie Da Cruz a pu compter sur le soutien de ses abonnés. Pour l'heure, le footballeur du Séville FC ne s'est pas exprimé.