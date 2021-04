Mélanie Da Cruz, son physique critiqué dans une récente vidéo : elle recadre ses détracteurs

Il y a quelques jours, Mélanie Da Cruz a évoqué sa vie auprès d'Anthony Martial pour Konbini Sports. L'ex-candidate de Secret Story (2015) a notamment confié les sacrifices qu'elle doit faire pour accompagner son footballeur de mari. Elle a également expliqué être désormais habituée à ce qu'on lui colle des étiquettes de "michto". Des déclarations sans filtre, qui n'ont pas vraiment fait l'unanimité auprès des internautes...

Rapidement après la parution de la vidéo sur la Toile, Mélanie Da Cruz a malheureusement fait l'objet de vives critiques. De quoi susciter la colère de la jolie blonde au tempérament bien trempé. "Me dégrader, me rabaisser, essayer de me réduire à de la..., pour certains c'est votre passe temps préféré ! Sachez que quand Konbini m'a demandé si je voulais restreindre les commentaires, j'ai dit NON ! Je m'assume, j'assume ma vie ! J'assume mes dires et ça n'est pas donné à tout le monde", a-t-elle écrit via sa story Instagram.

La maman de Swan (bientôt 3 ans) a également souligné les commentaires désagréables qu'elle a pu recevoir sur son physique. "Je n'ai pas fait cette interview pour me mettre en bombe (comme vous l'avez souligné si finement : 'Mais elle est horrible !! Oh la chirurgie !') mais parce qu'on savait que personne ne s'attendait à ce qu'un jour une femme prenne la parole", s'est-elle encore défendue. Et de conclure sur un autre point qui semble agacer : celui de l'argent. "Je ne vais absolument pas m'excuser de gagner ma vie ! Et non plus d'être avec un homme qui gagne sa vie !"