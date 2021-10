Melanie Griffith et Antonio Banderas : Leur fille Stella ne veut plus jamais porter le nom de sa mère !

Y aurait-il de l'eau dans le gaz au sein du clan ? Stella Banderas Griffith, la fille d'Antonio Banderas et Melanie Griffith, vient de remplir des papiers pour changer officiellement de nom. Comme le rapporte le média Page Six, qui a eu accès aux documents déposés auprès de la cour, la jeune femme de 25 ans a demandé à ne plus porter le nom de famille de sa mère "pour raccourcir l'ensemble". Sa nouvelle identité ? Stella del Carmen Banderas, une appellation qui ferait déjà pas mal de points au Scrabble.

Abandonner la dernière partie de mon nom serait davantage en adéquation avec l'usage que j'en fais au quotidien

"Je n'utilise jamais Griffith quand je parle de moi-même ou quand je remplis des papiers, écrit Stella dans sa demande de changement d'identité. Alors abandonner la dernière partie de mon nom serait davantage en adéquation avec l'usage que j'en fais au quotidien." Née en Espagne en 1996, la fille de Melanie Griffith ne semble pas être en désaccord avec sa célèbre mère - bien qu'elle ait également supprimé son nom sur ses réseaux sociaux. Ses parents sont d'ailleurs restés très proche après leur divorce, officialisé durant l'année 2015.

Aujourd'hui, Antonio Banderas est en couple avec la jeune Nicole Kimpel, sa compagne de vingt-et-un ans sa cadette. Mais l'amour de sa vie restera, sans doute, Melanie Griffith pour toujours. Les tourtereaux s'étaient mariés en 1996 et avaient accueilli leur fille la même année. En grandissant auprès de l'un des couples les plus glamour d'Hollywood, Stella a développé des passions similaires à celles de ses parents. Elle est apparue dans le film La tête dans le carton à chapeaux, en 1999, quand elle avait 3 ans, et a récemment passé une tête au Festival de San Sebastian au bras de son papa. Mais elle diversifie ses compétences professionnelles et a fondé une marque d'huiles parfumées, nommée LIGHTBOUND, tout en travaillant pour l'agence de mannequins Vision Los Angeles.