Melanie Griffith, joli décolleté et culotte rose : à 63 ans, elle pose en lingerie

A 63 ans, Melanie Griffith s'affiche en sous-vêtements sur les réseaux sociaux, et elle aurait tort de s'en priver ! Le 21 octobre 2020, l'actrice américaine s'est saisie de son compte Instagram pour partager deux nouvelles photos d'elle depuis sa salle de bain. L'occasion pour la star, qui se fait discrète au cinéma, de mettre en avant sa silhouette athlétique et sensuelle pour la bonne cause.

L'actrice connue pour ses rôles dans Working Girl et Le Bûcher des vanités a voulu attirer l'attention sur une cause qui lui tient à coeur et c'est réussi. En posant en lingerie et serviette de toilette, Melanie Griffith espère encourager ses quelque 500 000 abonnés Instagram à s'offrir sa parure de sous-vêtements rose signée KiT Undergarments, puisqu'une partie des bénéfices sera reversée à la recherche contre le cancer du sein. Une initiative qui se tient jusqu'à la fin de ce mois d'octobre rose. "Au fait, ils sont super sexy et si confortables", la star a-t-elle ajouté en légende. Nina Dobrev, Karlie Kloss, January Jones, Zoe Saldana, Lisa Rinna, Michelle Monaghan, Kate Hudson ou encore Dakota Fanning ont elles aussi enfilé leurs culottes roses pour relayer cette campagne en images sur Instagram.