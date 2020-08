Mélanie Page dénigrée et critiquée : la femme de Nagui réagit positivement

C'est alors qu'une fan a voulu mettre en garde l'actrice sur un surnom qui lui est attribué. Elle a donc écrit en commentaire : "Je voulais juste vous dire que sur Facebook, quand tlmasmad [on suppose qu'il s'agit d'un nom d'utilisateur, ndlr] met les petites vidéos de 3/4 minutes, et quand vous y êtes, il y a des commentaires de certaines personnes désobligeantes et irrespectueuses envers vous, qui vous appellent, je suis désolée de le dire, qui vous nomment juste 'la Page'... Il y a même des femmes qui vous dénigrent. Pas très féministe, pas très sororité féminine tout ça... Des personnes aigries qui n'ont pas de vie, qui n'ont rien d'autre à faire que de cracher leur haine sur les réseaux sociaux... Mais je voulais vous le dire quand même." Un message qui n'a pas pour but de blesser Mélanie Page mais qui n'est pas très agréable à lire. Heureusement que celui-ci se terminait de la façon suivante : "Moi je vous trouve formidable et intelligente, talentueuse et sublime."

Mélanie Page, femme positive et intelligente, a alors répondu à l'internaute et a prouvé une nouvelle fois qu'elle n'était pas du genre à s'apitoyer : "Il ne faut pas donner d'importance aux gens plein de haine.... elle se retourne naturellement contre eux. Merci pour vos compliments en tout cas c'est très gentil." Une réponse jugée excellente par les internautes.

Si Mélanie Page avait été blessée, on le sait, elle aurait pu compter sur l'amour inconditionnel de Nagui avec qui elle a eu trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012) – Nagui est aussi le papa de Nina (née en 1997), née de ses amours passés avec e Marine Vignes. Récemment, à Télé 7 Jours, l'animateur avait déclaré sur elle : "Je sais que le terme peut paraître bizarre, mais c'est la formule que j'ai trouvée pour parler d'elle. En plus d'être la femme de ma vie, la mère de mes enfants, c'est vraiment mon meilleur pote. (...) Je n'ai pas la solution pour le parfait amour, mais je ne pourrais pas me passer d'elle. On a besoin de se frotter l'un à l'autre dans tous les sens du terme. Elle est aussi ma maîtresse et c'est important, très important que l'on continue à se séduire."