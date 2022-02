Mélanie Thierry "terrassée" par la mort de son ami Gaspard Ulliel : confidences le coeur à vif

En attendant la sortie de son nouveau film, La vraie famille, en salles le 16 février 2022, Mélanie Thierry poursuit son marathon promo. La comédienne a accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match du 10 février. L'occasion pour elle de revenir sur une blessure encore à vif : la mort prématurée de Gaspard Ulliel, qui était un ami proche depuis leurs débuts au cinéma.

L'actrice de 40 ans confie que "Gaspard faisait partie de (ses) amis les plus chers" : "Mon chagrin est immense. C'était un mec génial. On se connaissait depuis quinze ans et nous avions passé ensemble nos premiers castings. Il était souvent pris et pas moi, ça nous faisait d'ailleurs beaucoup rire, et puis un jour, nous nous sommes retrouvés", explique-t-elle à nos confrères. Après s'être donné une première fois la réplique dans La princesse de Montpensier en 2010, Gaspard Ulliel et Mélanie Thierry avaient eu la joie de se retrouver six ans plus tard sur le tournage de La Danseuse, sous la houlette de Stéphanie Di Giusto. Les deux amis avaient notamment foulé le tapis rouge du Festival de Cannes et affiché leur subtile complicité (voir diaporama).

"Savoir que nous ne vieillirons pas avec Gaspard me terrasse", ajoute alors la comédienne, toujours auprès de Paris Match. Le 27 janvier dernier à Paris, à l'église Saint-Eustache, Mélanie Thierry a bien sûr pris part aux obsèques de son ami, non sans peine. Dans cette épreuve, elle peut heureusement compter sur le soutien de son compagnon de longue date, le chanteur Raphaël, le père de ses deux garçons de 13 et 8 ans. De nombreuses figures du cinéma français étaient réunies en ce triste jour pour rendre un ultime hommage à Gaspard Ulliel : Catherine Deneuve, Louis Garrel, Léa Seydoux, Niels Schneider, Alice Taglioni, Nathalie Baye, Vincent Cassel... D'ordinaire discrète, Audrey Tautou est elle aussi réapparue, non loin d'Isabelle Huppert ou encore Vincent Lindon.