Mélanie Thierry victime d'un baby blues "coriace" après la naissance de son aîné : "Ça arrive..."

Être mère est sans doute l'un de ses plus grands bonheurs... mais la naissance de ses enfants n'a pas toujours été facile à gérer. En couple avec le chanteur Raphaël depuis l'année 2002, Mélanie Thierry a accueilli deux garçons en 2008 et 2013. Or, après l'arrivée de son fils aîné, la comédienne de 40 ans a été victime d'un trop plein d'émotions négatives. Une situation difficile, incontrôlable, dont elle est sortie en obtenant un rôle dans le film Le dernier pour la route, de Philippe Godeau.

Les baby blues peuvent être coriaces parfois

"Il a été salvateur pour moi, parce que je venais d'accoucher de mon premier, que j'ai eu un vilain méchant coup de blues, un baby blues, raconte Mélanie Thierry, sur France Inter, dans l'émission La Bande Originale. J'avais un peu peur de m'emparer de ce personnage un peu borderline et fragile. Mais finalement, ça m'a remis sur pied de travailler, d'avoir foi en un film. Je suis revenue à la lumière comme mon personnage d'une certaine façon. Après, j'allais pas mal non plus mais on sait bien que les baby blues peuvent être coriaces parfois. Ça arrive. Il faut juste se réadapter, hormonalement, qu'on remettre un peu les niveaux... À niveau. Et ce n'est pas grave."

Obtenir le rôle de Magali, dans Le dernier pour la route, a été une chance a bien des niveaux. Mélanie Thierry avait reçu le César du Meilleur espoir féminin pour cette performance, diffusée au cinéma en 2009. Une consécration qui l'a, peut-être, préparée à la naissance de son deuxième fils quatre ans plus tard. Aujourd'hui, la compagne de Raphaël est à l'affiche de La Vraie famille, un drame dans lequel elle joue une femme qui refuse de se séparer d'un petit garçon placé dans sa famille d'accueil. Une thématique qui, décidément, la suit tout au long de sa carrière...

Retrouvez l'interview intégrale de Mélanie Thierry dans l'émission La Bande Originale.