Mélanight sublime au côté de Romain sur le tapis rouge du Festival de Cannes

Jusqu'au 17 juillet se tient le Festival de Cannes 2021. Un événement auquel de nombreuses personnalités participent. Toutes ont le plaisir d'enfin fouler le tapis rouge, car elles en ont été privées l'an dernier à cause de la Covid-19. Amandine Petit, Sophie Marceau ou encore Catherine Deneuve ont fait le déplacement. Certaines candidates de télé-réalité, parmi lesquelles Cécile de Mariés au premier regard, ont aussi eu des étoiles plein les yeux lors de leur montée des marches. Le 11 juillet dernier, c'était au tour de Mélanie Amar (alias Mélanight) d'éblouir les photographes. Et elle n'était pas seule.

C'est au bras de son beau Romain Ben que Mélanight a fait la montée des marches du film Bergman Island, avec Mia Wasikowska ou encore Tim Roth. Pour l'occasion, la belle blonde de 27 ans a opté pour une longue robe noire bustier. De son côté, son prince charmant a misé sur une veste de costume blanche et une chemise, un pantalon et des mocassins noirs. C'est souriants et plus amoureux que jamais que les candidats de La Villa des coeurs brisés 2021 ont pris la pose devant les photographes. Un bonheur qui fait plaisir à voir quand on sait qu'ils ont connu des hauts mais aussi des bas dans leur relation.

Dès que Mélanie a posé les yeux sur Romain, elle a eu un coup de coeur. Ils ont fini par se mettre en couple mais, sans qu'elle ne le sache, l'ex-participant de The Circle a intégré La Villa des coeurs brisés. Quand elle l'a appris, la candidate de télé-réalité l'y a rejoint. Et le jeune homme l'a éconduite, en expliquant qu'il n'aimait pas son côté "show". Mais il a fini par se rendre compte qu'il était amoureux d'elle. Lorsqu'elle a fait son retour à la villa, il lui a donc ouvert son coeur.

Aujourd'hui, tous deux filent le parfait amour et ont un beau projet en commun : la chaîne YouTube Les Benn. La jeune femme n'espère qu'une chose désormais : se marier avec son cher et tendre.