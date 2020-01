Mélodie (Mariés au premier regard) dénonce des "mots sortis de leur contexte"

Lors du deuxième épisode de Mariés au premier regard 2020, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières, et d'Adrien (31 ans), conseiller financier. Les deux candidats étaient compatibles à 74%. De nature exigeante et perfectionniste, la brune au fort caractère s'est posé de nombreuses questions avant et pendant le mariage. Critiquée sur les réseaux sociaux, elle a tenu à alerter le public.

Dans un premier temps, Mélodie était inquiète de n'être compatible "que" à 74% avec l'homme qu'on allait lui présenter. Elle a donc eu une discussion avec l'expert Pascal de Sutter afin de se rassurer. Est ensuite venu le moment du mariage. Si Adrien a été séduit au premier regard, cela n'a pas été le cas de la candidate. "Au moment où je me retrouve face à lui, ça n'a pas été le gros coup de coeur. Je constate qu'Adrien ne correspond pas aux critères physiques de mon futur mari. (...). Donc je suis dans un moment d'hésitation", a notamment confié la jeune femme après son entrée à la mairie de Grans. Des propos qui ne sont pas passés auprès de tout le monde.

En commentaire de l'une de ses photos, Mélodie a donc fait une petite mise au point : "Je vous en prie, prenez du recul par rapport au montage de l'émission... Certains mots ont été sortis de leur contexte ! Quand je l'ai découvert à la mairie, je me suis simplement dit qu'il ne correspondait pas à mes critères habituels... Mais je n'ai jamais pensé du mal de son physique ! Nous verrons si je suis capable de surpasser tous mes doutes. La réponse bientôt."

Lundi 20 janvier, les téléspectateurs découvriront si elle a accepté de s'unir à Adrien, malgré ses appréhensions.