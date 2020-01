Mélodie (Mariés au premier regard) en couple avec Adrien ? Son étrange message

La lune de miel a viré au cauchemar pour Adrien, dans l'épisode Mariés au premier regard 2020 (M6) du 27 janvier. Les deux candidats, compatibles à 74%, se sont envolés pour la Sicile. Et le conseiller financier de 31 ans espérait que Mélodie, qui était très pudique, s'ouvre un peu plus comme il l'a confié à Purepeople. Malheureusement, une dispute a éclaté au cours d'un dîner. À bout, le beau brun a eu bien du mal à retenir ses larmes.

Mais Adrien nous a promis des rebondissements. Et ce mardi 28 janvier, Mélodie a posté un message intrigant concernant leur avenir. "'Sois entier en toute chose, car être entier en tout, c'est la bonne façon d'agir. Tous les chemins mènent au même endroit.' [ F. JEZEGOU ] Un voyage de noces mouvementé durant lequel se sont entremêlés joie et tristesse, doutes et craintes, mais aussi rires et complicité. Nous nous connaissons depuis moins d'une semaine et pourtant, nous avons déjà vécu tellement d'émotions", a écrit la gestionnaire de carrières de 29 ans dans un premier temps. Après quoi, elle a reconnu qu'elle n'était "pas toujours facile à cerner", "même certainement dure parfois".

Pourtant, elle souhaitait réellement poursuivre l'aventure avec Adrien comme elle l'a laissé entendre dans la fin de son message : "Ne baisse pas les bras. S'il te plaît. Laisse-moi simplement te prouver que je peux m'ouvrir à toi, comme une chrysalide qui se transforme en papillon. Il n'est pas évident de changer son mode de fonctionnement quand ce dernier nous a suivi pendant tant d'années... Mais ne dit-on pas que – restons dans la métaphore du papillon – 'bonne volonté donne des ailes aux pieds ?'."

Reste à savoir si Adrien lui a laissé l'opportunité de se rattraper après leur dîner mouvementé. La réponse à partir du 10 février prochain, pour la suite de leurs aventures.