Adrien (Mariés au premier regard) déçu : il se confie sur son voyage de noces

Grosse désillusion pour Adrien (31 ans). Dans l'épisode Mariés au premier regard 2020 diffusé le 27 janvier 2020, les téléspectateurs de M6 ont découvert son voyage de noces avec Mélodie (29 ans), en Sicile. Très vite, le côté pudique de la jeune femme a repris le dessus, de quoi faire naître quelques tensions.

Qu'attendais-tu de ton voyage de noces ?

J'attendais qu'il y ait des rapprochements, pas forcément physiques, car ça ne me dérangeait pas de prendre mon temps. Mais je voulais qu'elle s'ouvre, que ce ne soit pas que dans un sens, qu'elle soit agréable, souriante, qu'on puisse partager nos premiers moments de complicité. C'était vraiment important pour moi.

Mélodie reste très prudente quand tu lui dis que tout est propice pour que l'amour s'installe ou quand tu lui expliques lors d'un dîner que tu imaginais que la nuit serait faite de câlins. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là ?

Je commence à avoir un peu de déception, à me demander si c'est vraiment la femme qui me convient et si je vais réussir à faire tomber ses barrières. Je le prends un peu sur le ton de l'humour, car elle est taquine même si elle peut être maladroite parfois. J'ai compris qu'elle voulait me tester et me provoquer, donc je le prends plutôt bien, disons, même si je commençais à avoir quelques réserves.

Lors du dîner, une dispute a éclaté et elle t'a reproché de ne pas l'écouter. As-tu compris sa réaction ?

Pas trop. C'est vrai que je peux être un peu dans la lune parfois. Mais il y a une façon de dire les choses. Quand on apprend à connaître quelqu'un, on prend des pincettes, en tout cas, c'est ce que je fais, car personne n'est irréprochable. Et le ton qu'elle a adopté à ce moment-là, c'était un peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. On aurait dit la maîtresse qui grondait son élève. Encore aujourd'hui, ce sont des choses que je n'accepte pas. Je lui ai dit, vous verrez la suite...

On t'a vu en larmes, qu'est-ce qui t'a fait craquer ?

C'est une accumulation. Il faut savoir qu'on tourne beaucoup aussi, donc il y avait la fatigue d'un côté. J'avais la pression depuis des mois de me marier avec quelqu'un que je ne connaissais pas. En plus, ça ne s'est pas super bien passé quand je l'ai rencontrée. Le dîner se passe mal... Donc je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi. Je commençais à me dire que ça n'allait pas marcher. Je la voyais dure, fermée, et je trouvais ça injuste. Et l'accumulation fait que je craque.

