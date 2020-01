Mélodie et Adrien (Mariés au premier regard) : Larmes, dispute... et divorce ?

L'histoire entre Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières, et Adrien (31 ans), conseiller financier, est un peu complexe depuis le début de Mariés au premier regard 2020 (M6). Les deux candidats, compatibles à 74%, ne vivent pas l'aventure de la même manière. Si lui est détendu et plutôt à l'aise, elle est plus pudique dans ses émotions et son comportement.

Fort heureusement, Adrien l'a comprise au départ et a été très respectueux comme elle le souhaitait lors de la nuit de noces. Ils ont passé leur soirée à discuter et Mélodie lui a rappelé qu'elle avait besoin de temps pour réellement s'ouvrir. Le lendemain, ils ont découvert une lettre avec la destination pour leur voyage de noces. Afin de la faire deviner à son époux, elle lui a expliqué qu'elle lui avait parlé de ce pays la veille, car elle l'avait déjà visité. Un petit test relevé haut la main par Adrien. "Il est à l'écoute, il prend en compte ce que je lui dis. C'est un vrai point positif", a confié la jeune femme.

Adrien espérait que Mélodie soit un peu plus affectueuse lors de ce séjour. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'espérait. "Je trouve qu'un cadre pareil, ça invite à l'amour", a confié le candidat alors qu'ils étaient au bord d'une piscine. Malheureusement, Mélodie lui a dit qu'ils verraient ce qu'il se passerait. Le jeune marié a tenté de ne pas se laisser abattre, mais c'était compliqué. Durant un petit déjeuner, il a donc souhaité parler du comportement de son épouse afin de se rassurer. Il a appris qu'il lui plaisait physiquement, mais qu'elle n'avait pas encore confiance en lui malgré ses efforts. "Je dois démontrer plein de choses, sans qu'elle ne démontre rien. C'est en train de m'énerver, de me frustrer. J'ai aussi besoin qu'elle me montre son engagement", a déclaré le beau brun. Cela n'est pas allé en s'arrangeant. Lors d'un massage des mains, Mélodie était toujours aussi mal à l'aise, de quoi déconcerter encore plus Adrien qui ne savait pas quoi faire de plus.

Mélodie se rendait bien compte de la situation et lui a fait savoir que ce n'était pas contre lui. Mais elle l'a une fois de plus agacé en lui disant que, pour le moment, elle ne savait pas ce qu'il pouvait se passer dans six mois avec lui. Et il n'a pas caché sa colère. La candidate lui a alors fait savoir qu'il n'avait rien compris et qu'il était en train de la "saouler". "Le fait qu'elle me clashe comme ça, ça fait un peu maîtresse d'école avec son élève et ça commence vraiment à m'énerver. J'en ai marre de ce comportement qu'elle a avec moi, trop autoritaire. Elle est tout le temps en train de me faire la morale", a déclaré Adrien. Une dispute a alors éclaté entre eux.