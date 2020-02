Mélodie (Mariés au premier regard) : Mort de sa soeur après le tournage

Malgré son côté pudique, Mélodie (29 ans) s'est lancée dans l'aventure Mariés au premier regard 2020 (M6). Les experts ont trouvé un homme compatible avec elle à 74% : Adrien, un conseiller financier de 31 ans. Elle a pu compter sur ses proches, parmi lesquels son papa, sa maman et son frère, pour la soutenir avant et pendant le mariage. Malheureusement, sa soeur n'a pu se rendre à cette union comme la gestionnaire de carrières l'a confié à TV Mag. Elle a également annoncé une terrible nouvelle.

Mélodie s'est tout d'abord confiée sur sa relation conflictuelle avec son papa : "Je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Mon père est d'une culture étrangère, orientale, dans laquelle l'aîné porte tout le poids de la famille sur ses épaules. Il a toujours été très dur avec moi, ce que je faisais n'était jamais assez bien pour lui. (...) Mon frère, qui est le petit dernier, a toujours été son chouchou en quelque sorte. Là encore, c'est culturel et j'ai souvent eu des discussions avec mon père sur ce sujet. Quant à ma soeur, qui était malade ces dix dernières années, elle était sa petite protégée. Donc j'avais du mal à trouver ma place, à ses yeux, dans cette fratrie."

La belle brune a ensuite précisé que sa soeur était hospitalisée lors du tournage de Mariés au premier regard. Elle aurait bien voulu qu'elle soit présente à son mariage avec Adrien, mais tout ne s'est pas passé comme elle l'espérait : "Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, elle avait beaucoup pleuré en apprenant la nouvelle de mon mariage, car elle avait peur de passer à côté d'un moment important de ma vie. Elle souffrait d'anorexie et de boulimie, elle était relativement affaiblie, mais elle était en mesure de se déplacer. J'ai demandé l'autorisation à la production de la convier à mon mariage, mais cela m'a été refusé. C'était délicat comme situation, elle l'avait accepté et compris." Afin de lui montrer son soutien, sa soeur lui avait rédigé une lettre très touchante qu'elle n'a découverte "qu'après-coup". "Je n'ai jamais pu la remercier parce qu'elle est décédée quelques jours plus tard, peu après la fin du tournage avec Adrien", a déclaré Mélodie.

Les jeunes femmes étaient très proches avant que la maladie survienne. Sa soeur avait deux ans de moins qu'elle, une petite différence d'âge qui les rapprochait encore. Mais le mal contre lequel elle se battait les a éloignées. "Je me sentais impuissante pour lui venir en aide et je ne le vivais pas forcément bien. Il m'avait fallu prendre de la distance...", a admis Mélodie auprès de nos confrères.