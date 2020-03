Mélodie (Mariés au premier regard), une "séquence inventée" : "J'ai été outrée"

L'expérience Mariés au premier regard 2020 (M6) n'a pas été idyllique pour Mélodie. La gestionnaire de carrières de 29 ans a rencontré Adrien (31 ans), un conseiller financier, grâce au tournage. Un homme avec lequel elle était compatible à 74%. S'il ne lui a pas plu au premier regard, elle a accepté de se marier. Mais son aventure a été mitigée, car elle avait bien du mal à s'ouvrir à son époux. Son attitude lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, à tort.

Selon Mélodie, le montage de l'émission n'a pas joué en sa faveur. Elle juge que l'on a voulu la faire passer pour la méchante dès le début. "Avant la diffusion, je croyais énormément en cette expérience scientifique. Quand je découvre les images, en même temps que vous (...), je me rends compte que je ne sais pas si c'est une vraie expérience. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que mon histoire a été très scénarisée, qu'ils ont voulu nous donner une certaine image qu'ils avaient en tête depuis le départ", a-t-elle confié à Sam Zirah.

Ça ne s'est pas du tout passé comme ça

Dès le premier épisode, Mélodie s'est en effet dit que la production avait voulu orienter son image d'une certaine manière. "Dès mon portrait, on ne voyait qu'un trait de ma personnalité : l'intransigeance. Mais je ne suis pas comme ça. Même moi quand je me voyais à l'écran, je me disais que j'étais insupportable", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite assuré que la cérémonie et la soirée qui a suivi le mariage ne s'était pas du tout passées comme on a pu le voir. Elle a expliqué que la bonne ambiance était bel et bien au rendez-vous. Après quoi, elle s'est exprimée sur la séquence au cours de laquelle on la voit repousser Adrien lors de leur première danse : "C'est une séquence inventée. Je ne lui ai jamais demandé d'arrêter. Là, on dirait que les mouches se sont arrêtées de voler, que plus personne ne parle, que mon père a du mal à avaler ce qu'il est train de manger... Ça ne s'est pas du tout passé comme ça."

Afin de prouver ses dires, elle a montré une vidéo prise par l'une de ses amies. On apprend donc que ladite copine lui avait fait un coeur avec les mains. C'est à ce moment-là qu'elle lui a dit "arrête" et non pas à Adrien parce qu'il avait sa main dans son dos comme le public le pensait. Le journaliste a donc rappelé les propos de la productrice après que la polémique a éclaté : "Ce moment de gêne a eu lieu. Elle a dit plusieurs fois 'arrête' à Adrien. Mélodie a un vrai souci avec le tactile. Bien sûr, tout est raconté plus rapidement, ça a mis plus de temps : cette danse a été plus longue. Mais le fond reste la vérité. (...) On ne veut pas du tout faire passer Mélodie pour une 'méchante'. D'ailleurs, dans les épisodes à venir, on va découvrir qu'elle va se battre pour aller de l'avant." Indignée, Mélodie a accusé la productrice de manquer de sincérité. "J'ai été outrée", a-t-elle conclu.