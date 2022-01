Melrose Place : Un acteur de la série retrouvé mort dans sa cuisine

Coup dur pour les sérivores de la planète entière. L'acteur américain Morgan Stevens, principalement connu pour ses rôles dans les séries Fame et Melrose Place, est mort le mercredi 26 janvier 2022 selon les informations du site TMZ.com. Né en 1951 à Knoxville, dans le Tennessee, le comédien avait soufflé ses 70 bougies en octobre dernier. Lui qui se faisait discret depuis quelques jours avait semé la panique dans son voisinage, qui avait appelé la police pour qu'un simple contrôle soit assuré. Son corps a finalement été retrouvé sans vie, au sol, dans la cuisine.

Après avoir prononcé la mort de Morgan Stevens, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé de suspect dans son domicile. Selon les premières observations de la police, l'acteur serait mort de cause naturelle. Scénariste à ses heures perdues, il s'était fait connaître du grand public en incarnant, pendant deux ans, soit 27 épisodes, le professeur David Reardon dans la série Fame. Il était également Nick Diamond, l'avocat de la famille Parezi dans la saison 4 de Melrose Place, et Jack Gardner dans A Year in the Life de 1987 à 1988.