Melrose Place : Les acteurs de la série se retrouvent 20 ans plus tard !

Melrose Place : Un couple durable au sein du casting

Personne n'aurait parié sur eux... d'autant qu'à l'époque, Matt, le personnage incarné par Doug Savant, était ouvertement homosexuel. Dans la vraie vie, en revanche, c'est la gent féminine qui séduit l'acteur. Et non, il n'a pas fini avec Felicity Huffman, sa co-star dans Desperate Housewives mais avec Laura Leighton, a.k.a Sydney Andrews. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Melrose Place mais ne sont pas tout de suite tombés amoureux. Et pour cause, l'interprète de Sydney est d'abord tombée sous le charme de Grant Show (Jake) avec qui elle est restée pendant trois ans. Mariés depuis le mois de mai 1998, le couple a eu deux enfants : Jack, 19 ans et Lucy 14 ans. Le patrimoine de la série est donc assuré...