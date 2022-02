Melvil Poupaud a eu une actrice césarisée... comme nounou !

Melvil Poupaud est en pleine promotion du film Les Jeunes Amants, sorti le 2 février dernier. Dans cette fiction signée Carine Tardieu, il incarne un homme de 45 ans tombant sur son premier amour, incarné par Fanny Ardant, quinze ans après leur première rencontre. Si la fiction n'a pas dépassé la réalité pour les deux comédiens, Melvil Poupaud n'a pas caché toute l'admiration qu'il avait pour sa partenaire : "Notre grande complicité s'est nourrie pendant le tournage. J'ai l'impression que l'on s'est reconnus. Je l'admire encore plus. Je suis fasciné par la grâce qu'elle dégage, par son esprit très original. Fanny n'est pas lisse, elle a des idées très tranchées. Son intransigeance me fait penser à Jeanne Moreau. On ne rencontre pas beaucoup de femmes avec autant de caractère, qui en même temps aiment la séduction", a-t-il confié au Journal des Femmes. Ce qu'il n'avait pas encore dit, c'est qu'en réalité, Melvil Poupaud avait déjà fait une rencontre du genre bien plus tôt. Dans ses jeunes années, le petit garçon qu'il était a, comme la majorité des enfants, eu des nounous. Et l'une d'elle travaille dans le même domaine que lui !

Dans En Aparté ce jeudi 10 février, Melvil Poupaud a révélé qu'une très grande actrice l'avait gardé "pour un ou deux soir(s)". Cette star n'est autre qu'Isabelle Adjani : "C'est parce que ma mère l'a connue très jeune et pour lui rendre service, elle nous avait gardés quand on était enfants avec mon frère. C'est un souvenir que l'on n'oublie pas !" A l'époque, Melvil Poupaud pressentait déjà tout le potentiel de cette baby-sitter un peu spéciale : "Elle n'était pas si connue. Et puis, une beauté pareille on ne peut que s'en souvenir, c'était évident qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue".

Melvil Poupaud ne précise pas si Isabelle Adjani a inspiré son choix de carrière mais ça se pourrait ! En 50 ans de carrière, la comédienne a joué pour les plus grands : François Truffaut, André Téchiné, Claude Miller, Patrice Chéreau et François Ozon prochainement. Elle compte également pas moins de cinq César qu'elle a décrochés pour Possession, L'été meurtrier, Camille Claudel, La reine Margot et La Journée de la Jupe. Un gros palmarès que l'acteur de 49 ans doit secrètement espérer pouvoir un jour égaler.