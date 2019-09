Mercotte (Le Meilleur Pâtissier): Insultée, envoyée au cimetière, elle fait face

Quand on vous dit que la vie de blogueuse n'est pas tous les jours facile... Mercotte en a récemment fait les frais. Devenue célèbre grâce à son blog de cuisine Mercotte, Jacqueline Mercorelli est également la star des critiques gastronomiques sur M6 dans l'émission Le Meilleur Pâtissier. En duo avec son complice Cyril Lignac, elle juge chaque semaine les candidats venus tenter de les séduire à coups de douceurs savamment réalisées.

Interviewée par le magazine Paris Match, Mercotte, 77 ans, raconte être régulièrement critiquée voire insultée à cause de ses défis techniques. Elle déclare : "Les gens m'insultent à cause de ça ! Ils me disent : 'j'aimerais bien vous y voir, vous ! ou encore "elle n'est pas encore au cimetière celle-là ?"" Certains accusent même la juge d'organiser des épreuves impossibles, qu'elle-même serait "incapable de la réaliser dans le temps imparti". Ce à quoi la pétillante et fringante Mercotte répond : "Mais moi, je ne participe pas au concours !" Et toc !

Il faut dire que depuis le coup d'envoi de la huitième saison de l'émission (le 11 septembre 2019), la critique culinaire a déjà pensé à des épreuves bien corsées. La dernière en date ? Les candidats devaient réaliser un "campfire cake", c'est à dire un "gâteau du campeur". Sur son blog, elle explique : "J'ai retrouvé dans mon célèbre grimoire une recette que j'avais dégustée lors d'une soirée autour d'un feu de camp dans l'Ouest Américain, le Campfire cake. Nos pâtissiers vont devoir préparer ce gâteau en duo sans aucun ustensile moderne, et le cuire entièrement au barbecue." Un gâteau qui a causé bien des misères aux nombreux candidats, tous très surpris par cette étonnante recette...

Prochain rendez-vous le 25 septembre 2019 sur M6 où Mercotte imposera un défi technique sur le thème de la Bretagne. Dangereux empilement de crêpes en perspective...