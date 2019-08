Le Meilleur Pâtissier 2019 : Photos et portraits des candidats

Le Meilleur Pâtissier fait son grand retour sur M6 dès mercredi 11 septembre avec Julia Vignali aux commandes. Pour cette huitième édition, quatorze candidats vont tenter d'impressionner Mercotte ou encore Cyril Lignac dans les jardins du château de Montfort l'Amaury dans les Yvelines. Voici les photos et profils des participants espérant succéder à Ludovic, gagnant de l'édition précédente.

Anissa (22 ans)

Cette étudiante en psychologie vient de Cergy, en région parisienne. Pétillante et pleine de vie, Anissa est passionnée de pâtisserie et s'entraîne dur pour espérer remporter le trophée de l'émission. En parallèle, la brunette est fan de danse et particulièrement de zumba. Sur les réseaux sociaux, elle partage d'ailleurs ses deux passions.

Baptiste (26 ans)

C'est l'un des beaux gosses de la saison ! Il faut dire que ce Lillois est mannequin. Habitué des shootings, Baptiste entend bien bluffer Cyril Lignac et surtout Mercotte grâce à ses réalisations. En attendant le lancement de l'émission, ce célibataire pâtisse pour sa plus grande fan qui n'est autre que... sa mamie !

Bastien (33 ans)

Ce trentenaire est infographiste à Lyon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est un véritable ambassadeur pour sa ville qu'il met souvent en scène. Présenté comme un candidat d'une grande sensibilité artistique, Bastien s'amusera à pâtisser des créations plus folles les unes que les autres.

Béatrice (53 ans)

Veilleuse de nuit à La Croix-Rouge à Saint-Jans-Cappel dans le Nord, cette maman célibataire de trois enfants, que des garçons, s'apprête à réaliser un rêve. Elle qui a dédié toute sa vie aux autres participe au Meilleur Pâtissier pour son unique plaisir ! Il faut dire qu'elle connaît bien l'émission qu'elle suit assidûment depuis le début.

Camille (27 ans)

Après avoir étudié en Maths Sup/Maths Spé, filière scientifique prestigieuse, Camille est devenue consultante en finance à Paris. La jeune femme, hyperactive, a pour habitude d'exceller dans tous les domaines. Lorsqu'elle n'est pas à la salle de boxe, elle s'adonne à la pâtisserie à la maison. En bref, le ton est donné pour la belle : elle est là pour gagner et compte bien le montrer !

Djellza (25 ans)

Djellza, étudiante en pédagogie venue tout droit de Suisse, est la touche girly de la saison. Cette candidate est passionnée de pâtisserie et plus particulièrement de cake design. C'est la raison pour laquelle elle porte une attention toute particulière au rendu visuel de ses créations. Mais Djellza risque d'être quelque peu perturbée par... Cyril Lignac, dont elle se dit amoureuse depuis toute petite !

François (36 ans)

S'il est agent de sûreté au Havre, François vient en réalité de Guadeloupe. Et ce fan de pâtisserie est très attaché à ses origines. D'ailleurs, il prend plaisir à s'en inspirer lorsqu'il cuisine. À travers ses gâteaux, ce candidat espère transmettre son amour pour ses racines. Et cela passe forcément par l'utilisation de l'ananas, la mangue ou encore la noix de coco. Pas très compétiteur, François souhaite surtout apprendre et faire découvrir son univers.

Joëlle (37 ans)

La cuisine, Joëlle connaît ! En effet, elle est photographe culinaire à Montréal. La jeune femme se dit spécialisée dans les gâteaux crus et végétaliens. Depuis 15 ans maintenant, elle est vegan et souhaite faire découvrir des gâteaux sans lait ni oeufs, aussi beaux que bons, à Mercotte et Cyril Lignac. Reste à savoir si cette Québécoise réussira son pari !

Lior (17 ans)

Tout juste bachelier, Lior, venu de Jérusalem, est le candidat le plus jeune de la saison ! En plus de la pâtisserie, il est fan de musique. Deux passions qu'il aime mêler. Il lui arrive ainsi de composer un morceau de piano en fonction d'un aliment ou d'un fruit. Et ces morceaux peuvent lui inspirer de belles créations gourmandes. Un talent qui lui vaudra une belle carrière de pâtissier !

Lu-Anh (42 ans)

Maman de deux garçons et analyste de données en Belgique, Lu-Anh ne reste pas en place. La quadragénaire, très compétitrice, a pratiqué un art martial vietnamien à haut niveau et a même été médaillée au Championnat d'Europe. Côté pâtisserie, elle s'inspire de la culture japonaise et des animations en 3D.

Mohamed (48 ans)

Ce n'est que depuis huit mois que cet animateur multimédia venu de Châtillon pratique la pâtisserie. En participant au programme, Mohamed espère rendre fiers ses trois enfants et, plus globalement, l'ensemble de sa famille. Son dynamisme et sa bonne humeur seront sans doute ses meilleurs atouts !

Sophie (54 ans)

Encadreuse de profession, cette candidate habite à Grans, dans les Bouches-du-Rhône. En parallèle de son métier, Sophie est maman de six enfants et grand-mère de quatre petits-enfants. En 2007, elle se retrouve en fauteuil roulant et, grâce à l'émission, elle se rend compte que son handicap n'est pas un frein. Sophie s'est alors lancée dans le milieu et participe cette année au programme.

Stéphane (46 ans)

Ce psychologue qui réside à Lomme, dans le Nord, est fan de comics et de bandes dessinées. Une passion qui se ressent dans sa pâtisserie. En effet, Stéphane transpose des visuels geeks à travers le cake design. Plus encore, il aime façonner des marionnettes et des petites figurines en pâte à sucre.

Stéphanie (36 ans)

En parallèle de son métier d'assureur, cette maman de deux petites filles adore pâtisser. Ses proches la comparent d'ailleurs souvent au personnage de Bree Van de Kamp dans la série Desperate Housewives. Hyperactive, elle considère que le temps est précieux et qu'il n'est pas question de perdre une minute. En cuisine, elle est tout aussi carrée, perfectionniste et technique que dans son quotidien.

Rendez-vous dès 21h05 mercredi 11 septembre sur M6 afin de suivre Le Meilleur Pâtissier 2019.