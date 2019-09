Cyril Lignac (Le Meilleur Pâtissier 2019) : Le nombre de kilos qu'il a pris

Être juré du Meilleur Pâtissier, ce n'est pas toujours de la tarte ! Depuis le début de l'émission en 2012, Cyril Lignac est au côté de Mercotte pour désigner les meilleurs candidats. Pour ce faire, il est dans l'obligation de goûter les gâteaux et forcément, cela se voit sur la balance. Chaque année, le chef de 41 ans prend du poids et cette saison n'a pas fait exception.

Ce mercredi 11 septembre 2019, M6 lance la huitième saison du Meilleur Pâtissier. Pour l'occasion, Cyril Lignac et son acolyte étaient les invités de Yann Barthès dans Quotidien (TMC), mardi 10 septembre. Et l'ancien membre du jury de Top Chef a révélé combien de poids il avait pris cette saison.

"J'ai pris 4 kilos", a confié le grand chef heureux en amour. En revanche, Mercotte n'a pas pris un gramme, car "elle fait 10 kilomètres à pied par jour". "Oui, tous les matins à 5h, je fais le tour du château quatre fois avant d'aller au maquillage et tout", a expliqué la célèbre critique culinaire et blogueuse de 77 ans. Cyril Lignac a alors plaisanté : "Quand elle ouvre la porte, elle fait : 'Ah bonjour Cyril...' Moi je viens de me réveiller, je sais plus où je suis !"

Ce soir, quatorze nouveaux candidats donneront tout pour séduire le jury, dans le but de succéder à Loïc. Pour le lancement, ils devront revisiter une tarte, faire voler un gâteau et créer une pâtisserie représentant le pouvoir magique dont ils rêvent.