Messmer pas emballé par l'idée d'épouser Bellair : "J'hésite encore"

L'hypnotiseur Messmer envoûte les Français avec ses dons exceptionnels depuis le début des années 2010. Il sera de retour en tournée l'an prochain, l'occasion de convaincre toujours plus de spectateurs... Il s'est livré à Public, évoquant Bellair, son assistante et amoureuse.

Messmer a ainsi rappelé qu'il avait fait la rencontre de sa compagne, dont le vrai prénom est Sophie, lors d'un spectacle en 2013 au cours duquel elle s'était portée volontaire pour un numéro. "Sur scène, elle s'est démarquée des autres volontaires par sa capacité à entrer en hypnose et à développer une énergie et une imagination débordantes. (...) Je faisais des dédicaces à l'époque après le show. Elle est venue et m'a dit : 'Ce que vous avez fait ce soir dans mon cerveau, je veux apprendre à le faire moi-même.' C'était la première fois qu'on me demandait ça", a-t-il confié au magazine.

S'est ensuivie une période pendant laquelle ils ont commencé à se voir de manière professionnelle "dans des bars, des restaurants", tandis que Bellair prenait des cours de sophrologie. L'amour n'était pas encore au rendez-vous puisque Messmer venait de se séparer de sa femme à cette époque. Une relation longue de vingt-deux années et qui a donné deux enfants : Cédérick (27 ans) et Antoine (25 ans). Quant à Bellair, "elle n'avait pas envie non plus de trouver le grand amour". Mais après de longs mois de rencontres ont fini par faire naître des sentiments...

Ensemble, Messmer et Bellair ont même eu une petite fille qu'ils ont prénommée Soleil, aujourd'hui âgée de 2 ans. Et le mariage, alors ? "Bellair aimerait beaucoup. J'ai déjà été marié. J'hésite encore", admet-il volontiers. Sans doute pourra-telle le convaincre par la pensée si elle a désormais acquis les mêmes techniques...

Messmer sera en tournée l'an prochain avec un spectacle intitulé Hypersensoriel.

Thomas Montet

