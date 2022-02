Meurtres au paradis : Une actrice phare quitte la série, adieux déchirants à son camarade...

Grand changement à venir dans Meurtres au paradis, la série à succès diffusée sur France 2. En effet, l'une des actrices principales s'apprête à quitter le feuilleton... encore une fois. Il s'agit de Joséphine Jobert, qui incarne Florence Cassell. Un départ qui devrait surprendre les téléspectateurs dans la onzième saison, actuellement en diffusion en Grande-Bretagne.

Elle avait déjà quitté la série en 2019. Cette fois, le départ est définitif. Et cette absence de Florence Cassell de l'île de Sainte-Marie est expliquée : elle plaque tout pour devenir agent sous couverture. Auprès de DigitalSpy, l'actrice Joséphine Jobert se livre sur ce choix inattendu. "Je pense que c'est bien pour mon personnage de partir pour de bon, confie-t-elle avant d'évoquer les moments difficiles par lesquels est passé son personnage. On lui a tiré dessus, et elle a failli mourir la deuxième fois. Elle a perdu son mari et est toujours en deuil, mais elle va de mieux en mieux."

Lors de son retour dans Meurtres au paradis, Florence Cassell avait rencontré un nouvel enquêteur principal baptisé Neville et campé par Ralf Little. Lors de son ultime épisode dans le feuilleton, le duo propose une scène émouvante. "Je suppose que vous allez partir à présent ? Mais vous l'avez toujours su, non ?", interroge-t-il. Et la jeune femme de répliquer : "Je pense que oui, mais vous m'avez tellement aidée cette dernière année. Si je dois recommencer à vivre pour de bon, il faut que ce soit ailleurs. Là où il n'y a pas de fantômes." Un départ difficile pour Neville, qui était alors tombé sous le charme de la belle Florence Cassell...

L'actrice Joséphine Jobert, à l'affiche de Foudre il y a quelques années, semble bel et bien tirer un trait sur Meurtres au paradis, au grand dam des téléspectateurs qui s'étaient attachés à son personnage. Toutefois, elle ne quitte pas le monde du cinéma pour autant. En effet, elle reste actrice et se dit intéressée par l'écriture de scénario et la production. Pourquoi pas passer de l'autre côté de la caméra ? Affaire à suivre...