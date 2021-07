MHD soupçonné d'homicide : "La détention, je ne l'ai pas vue venir", nouvel album témoignage

"C'est l'retour du petit prince qui baise tout", annonçait-il dans le premier extrait de son nouvel album, Afro Trap Part. 11 (King Kong). Il disait vrai. Le vendredi 16 juillet 2021, le rappeur français MHD - de son vrai nom Mohamed Sylla - sort un troisième opus rythmé intitulé Mansa. Une référence à un roi malien qui voit le jour malgré un contexte judiciaire compliqué pour l'artiste. Pour rappel, le jeune homme de 26 ans est toujours mis en examen pour homicide volontaire.

Il a fait danser le monde entier. Il a séduit Madonna, M.I.A et Drake, fait chanter Jean-Luc Mélanchon dans l'émission Au Tableau. Mais MHD est toujours soupçonné d'avoir participé à une expédition punitive mortelle, en juillet 2018 dans le 10e arrondissement de Paris. Sur fond de guerre des gangs, l'altercation avait entraîné la mort d'une homme de 23 ans. Placé en détention en janvier 2019, l'artiste a été remis en liberté sous contrôle judiciaire un an et demi plus tard. Présumé innocent jusqu'à ce que son procès ait lieu, Mohamed Sylla a pu se relancer musicalement, puisqu'il n'est pas soumis à une interdiction de travailler.