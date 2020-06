Mia Khalifa change de visage : découvrez son nouveau nez hors de prix !

Mia Khalifa n'est plus vraiment totalement la même... l'ancienne actrice de charme, désormais inflenceuse fitness, vient de s'offrir une rhinoplastie à 15 000 dollars, comme le révèle TMZ.com, le 27 juin 2020. D'après leurs informations, la jeune femme de 27 ans a subi une rhinoplastie médicale (sans opération, mais uniquement avec des injections), par le célèbre chirurgien plastique de Beverly Hills, le Dr Deepak Dugar.

Les bandages sont désormais tombés et, désormais, Mia Khalifa arbore un nez aux traits bien plus fins. L'actrice d'origine libanaise a complètement changé d'apparence depuis ses débuts dans l'industrie des films pour adultes. Depuis, elle a dédié sa vie au domaine de l'influence et partage sa transformation physique avec plus de 20,7 millions d'abonnés.

Malgré sa grande popularité au niveau international et la puissance de sa communauté, Mia Khalifa déplorait le fait qu'elle ne se voit pas, ou peu, proposer de contrats publicitaires, à l'inverse d'autres personnalités.

Des sources indiquent à TMZ.com que Mia Khalifa voulait recourir à une rhinoplastie depuis très longtemps, depuis qu'elle avait 14 ans. Son nez aurait été "un gros complexe".

Sur Instagram, Mia Khalifa s'est réjouit de son nouveau nez. "Ce que j'ai aimé à propos du travail du Dr Dugar, c'est qu'on était sur la même longueur d'ondes. Je voulais maintenir mon nez typé du Moyen-Orient mais le rendre un peu plus féminin. Je ne peux plus attendre de vous montrer le résultat", avait-elle écrit sur son compte Instagram. C'est désormais chose faite.