Michael Schumacher : Découvrez les frais médicaux astronomiques que doit payer sa famille

Mais que devient Michael Schumacher depuis maintenant près de 9 ans ? C'est la question que tout le monde se pose et à l'heure actuelle, ils sont seulement une poignée à pouvoir y répondre. Considéré comme le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire, l'Allemand de 53 ans a remporté 7 titres de champion du monde dans sa carrière, avant de prendre sa retraite. Il n'a malheureusement pas pu en profiter bien longtemps puisqu'en décembre 2013, il est victime d'une terrible chute à ski du côté de Méribel (Savoie). Pris en charge par les secours, il est depuis soigné du côté de Gland, en Suisse, où il réside.

Si tout le monde essaye de connaître l'état de santé du champion, seuls quelques privilégiés, à l'image de son grand ami Jean Todt, en savent quelque chose. Sa femme Corinna tente de le protéger au maximum et malgré les confessions de quelques journalistes parfois, il est impossible de savoir comment se sent Michael Schumacher actuellement. Si l'on en sait peu sur lui et sur les soins qui lui sont prodigués au quotidien, La Gazzetta dello Sport a néanmoins sorti une grosse révélation concernant le montant de ces soins et le chiffre est tout simplement hallucinant.

Corinna obligée de vendre des biens pour s'en sortir

D'après les estimations du journal sportif italien faites en 2016, la prise en charge de Michael Schumacher coûterait environ 10 millions d'euros par an ! Une somme absolument astronomique et très difficile à assumer pour la famille, bien que son fils Mick soit lui aussi devenu un brillant pilote de Formule 1. Pour s'en sortir, Corinna a dû vendre plusieurs biens immobiliers afin de subvenir aux besoins médicaux de son mari. Une situation très compliquée pour la femme du champion, qui a d'ailleurs semblé très émue lors d'une cérémonie en Allemagne récemment, mais qui ne veut pas baisser les bras. "On fait tout ce qu'on peut pour que son état s'améliore afin qu'il soit à l'aise (...) Quoiqu'il arrive, je ferai toujours mon possible", assurait-elle dans un documentaire Netflix consacré à l'ancien pilote.