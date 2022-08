Michael Schumacher déménage : sa nouvelle villa au prix astronomique... à Majorque !

Michael Schumacher va bientôt vivre entre la Suisse et l'Espagne, lui qui est installé à Gland depuis son terrible accident de ski. Considéré comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire, l'Allemand de 53 ans a remporté 7 titres de champion du monde de Formule 1 au cours de sa carrière. Malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment pu profiter de sa retraite puisque le 29 décembre 2013, il est victime d'une lourde chute alors qu'il se trouve dans la station de ski de Méribel avec sa famille. Emmené d'urgence à l'hôpital, il est victime d'un grave choc au niveau de la tête et depuis, celui que l'on surnomme le Baron rouge n'a plus fait d'apparition publique.

Depuis, silence radio du côté de son clan, et bien que certains proches distillent des informations de temps à autre dans la presse, il est très difficile de connaître exactement l'état de santé de Michael Schumacher. "Schumi pleure. Et parfois mystérieusement. Il pleure quand il entend ses enfants, la voix de sa femme, ses chiens. Dans le silence de cette chambre, une larme coule sur son visage maigre à un bruit connu", a raconté un journaliste du Corriere della Sera récemment. Si la vie au jour le jour de l'ancien pilote est un mystère, on sait depuis quelque temps que sa famille a fait l'acquisition d'une superbe propriété du côté de Majorque, en Espagne.

Un bien d'exception pour la famille Schumacher

Le quotidien Irish Mirror indique que la villa que Michael Schumacher et les siens viennent de s'offrir coûterait pas moins de 32 millions d'euros ! Une somme incroyable pour une demeure d'exception, à laquelle il faut ajouter 2,7 millions pour l'achat du terrain environnant. D'après la publication irlandaise, le mari de Corinna et les siens devraient y séjourner durant la période hivernale. Le logement, qui sera une "rareté absolue", appartenait jusqu'ici au président du Real Madrid, Florentino Perez et se compose notamment de deux piscines et de tout le matériel médical nécessaire pour l'ancien sportif.

Une propriété d'exception dont pourra bénéficier Michael Schumacher dès cet hiver.